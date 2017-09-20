Нижегородское правительство намерено прокредитоваться на 1 млрд рублей Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Правительство Нижегородской области намерено прокредитоваться на 1 млрд рублей. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок 20 сентября 2017 года.



Согласно информации, объявлен электронный аукцион на право оказания области финансовых услуг по предоставлению кредитных ресурсов в форме возобновляемой кредитной линии. Лимит задолженности составляет 1 млрд рублей. Средства необходимы для погашения госдолга. Торги назначены на 12 октября. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 100 млн рублей, или 10% годовых. Срок кредитной линии – один год.



Напомним, государственный долг региона по состоянию на 1 сентября 2017 года составляет 70 млрд 911 млн рублей.



Как сообщалось в начале сентября, АО "Акционерный банк "Россия", ПАО "Западно-Сибирский коммерческий банк" и ПАО "Банк ВТБ" откроют региону кредитные линии на 4 млрд рублей.