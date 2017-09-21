Движение ряда автобусов изменится в Нижнем Новгороде в связи с перекрытием Сормовского шоссе с 22 по 25 сентября Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Движение ряда автобусов изменится в Нижнем Новгороде в связи с перекрытием Сормовского шоссе с 22 по 25 сентября 2017 года. Об этом сообщает управление по работе со СМИ горадминистрации.

Согласно информации, в связи с производством строительно-монтажных работ ОАО "Теплоэнерго" с 18:00 22 сентября до 05:00 25 сентября будет закрыто движение транспорта по Сормовскому шоссе между домами №№15 и 20.

"Ограничение движения транспорта обусловлено производством работ по замене участка подземного трубопровода теплоснабжения протяженностью 40 метров. Указанный участок сети не выдержал гидравлических испытаний, поэтому без вскрытия дорожного полотна работы выполнить невозможно в связи с разрушением гильзы трубопровода", - рассказали в ОАО "Теплоэнерго".

При этом отмечается, что работы с частичным и полным ограничением движения транспорта по Сормовскому шоссе будут производиться в выходные дни в период снижения транспортной загрузки.

В связи с этим на указанный период движение автобусов маршрутов №№ 90, 95, Т-6, Т-9, Т-41, Т-57, Т-71, Т-72, Т-90, Т-171, следующих от остановки "Московское шоссе" в направлении станции метро "Бурнаковская", будет организовано по Московскому шоссе, Бурнаковскому проезду, улице Куйбышева с разворотом в районе дома №4 по улице Куйбышева, Сормовскому шоссе и далее - по маршрутам. В обратном направлении - по Сормовскому шоссе, Бурнаковскому проезду, Московскому шоссе и далее - по маршрутам.

Для автобусов маршрутов №№ 90, 95, Т-41, Т-57, Т-71, Т-90 будут введены остановочные пункты "Кожгалантерейная фабрика", "Бурнаковский проезд", "Металлургическая", "Масложиркомбинат", "Имени Героя Степанова", "Сормовский поворот" в обоих направлениях.

Движение личного транспорта будет организовано с объездом зоны производства работ по прилегающим улицам.