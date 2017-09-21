Нижегородский ФК "Олимпиец" обыграл "Уфу" и вышел в 1/8 финала Кубка России Спорт

НИА "Нижний Новгород" - Евгений Сафонов

Нижегородский ФК "Олимпиец" обыграл башкирскую "Уфу" и вышел в 1/8 финала Кубка России. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород" по итогам матча, состоявшегося 21 сентября в Нижнем Новгороде.

Матч с "Уфой" для "Олимпийца" складывался непросто. Соперник не привез на матч в Дзержинске свой сильнейший состав, но и без своих ведущих игроков команда из столицы Башкирии выглядела серьезной силой. В первом тайме футболисты "Уфы" были ближе к тому, чтобы открыть счет, но хорошо действовал вратарь "Олимпийца" Анисимов, а в одном из моментов нижегородцев от гола спасла штанга.

Во втором тайме нижегородцы стали чаще показывать свою игру, и один из моментов привел к забитому голу - Беляков сделал навес, а Кирилл Маляров пробил точно в угол. Казалось, что матч закончится минимальной победой хозяев, но в уже добавленное арбитром время - уфимцы смогли отыграться - Абдулавов точно пробил головой. В дополнительное время команды смогли создать несколько моментов, но вратари обеих команд были на высоте. В итоге матч завершился серий пенальти, в которой гораздо увереннее выглядели нижегородцы - 4:1.

Обыграв ФК "Уфа", "Олимпиец" вышел в 1/8 финала Кубка России, где сыграет против ярославского "Шинника".

Напомним, что 10 сентября "Олимпиец" сыграл вничью с калининградской "Балтикой".