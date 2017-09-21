Движение трамваев №11 будет закрыто в связи с проведением "Дня ул. Рождественской" в Нижнем Новгороде с 22 по 24 сентября Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Движение трамваев №11 будет закрыто в связи с проведением "Дня улицы Рождественской" в Нижнем Новгороде с 22 по 24 сентября 2017 года. Об этом сообщает управление по работе со СМИ горадминистрации.

Согласно информации, в связи с проведением ежегодного праздника "День улицы Рождественской" на площади Маркина и улице Рождественская с 16:00 22 сентября до 13:00 24 сентября будет закрыто движение трамваев маршрута № 11 "Благовещенская площадь - Черный пруд".

Напомним, что мероприятия городского фестиваля "День улицы Рождественской" пройдут 23 сентября на площади Маркина. В рамках мероприятия запланированы маскарадное шествие, ярмарка мастеров, мастер-классы по прикладному искусству, выставка ретро-автомобилей, а также 10 экскурсий от известных людей города.