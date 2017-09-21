Гособвинитель и потерпевшая обжаловали приговор по факту смерти женщины из-за фейерверка в Нижегородской области Происшествия

Фото: youtube

Гособвинитель и потерпевшая обжаловали приговор по факту смерти женщины из-за фейерверка в Дзержинске Нижегородской области. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов (ОПС) общей юрисдикции региона 22 сентября 2017 года.

Напомним, 28 мая 2016 года на пл. Дзержинского директор ООО "Мастер групп" произвел запуск фейерверка, в ходе которого одна из мортир (пусковое устройство) отклонилась от вертикального положения, и фейерверочный шар упал в жителей города. В результате погибла женщина 1951 года рождения. А всего за медицинской помощью обратились 17 человек.

По данному факту было дело по ст. 218 УК РФ (нарушение правил учета, хранения, перевозки и использования взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий, повлекшее по неосторожности смерть человека).

В августе 2017 года организатор фейерверка был приговорен к трем годам лишения свободы условно.

Как сообщила сегодня ОПС, не согласившись с приговором суда в части переквалификации действий обвиняемого на ст.218 УК РФ, гособвинитель обратился с апелляционным представлением, в котором просит приговор отменить, квалифицировать действия по п. "в" ч.2 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека), назначив более строгое наказание.

Также с приговором суда не согласилась потерпевшая, обратившись с апелляционной жалобой, в которой просит приговор отменить. Свои требования она мотивировала тем, что в ходе рассмотрения дела ее ходатайство о привлечении в качестве гражданских ответчиков администрации г. Дзержинска, УМВД России по г. Дзержинску оставлено без удовлетворения.

Кроме того, потерпевшая не согласна с формулировкой в приговоре "Производство по иску потерпевшей Ю. прекратить", что, по ее мнению, является препятствием для дальнейшего обращения в суд с иском в порядке гражданского судопроизводства.

Уголовное дело готовится к направлению в Нижегородский областной суд.