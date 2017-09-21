Промсвязьбанк
Ростелеком
Последние новости рубрики Общество
22 сентября 2017 13:56  [32] Нижегородское правительство планирует выделить 275 млн рублей на ремонт фасадов по пути следования клиентских групп ЧМ
22 сентября 2017 13:51  [43] Нижегородская турфирма оштрафована за срыв свадебного путешествия в Доминикану
22 сентября 2017 13:44  [37] Синоптики прогнозируют температуру до +15º в Нижегородской области 22-24 сентября
22 сентября 2017 13:34  [55] Почти 20 домов в Нижнем Новгороде были отключены от горячего водоснабжения по данным на утро 22 сентября
22 сентября 2017 13:25  [64] Большинство нижегородских школ начали изучать "Историю Нижегородского края с древнейших времен до наших дней"
22 сентября 2017 12:46  [71] Движение по ул. Володарского в Нижнем Новгороде будет закрыто с 25 сентября по 29 октября
22 сентября 2017 11:45  [125] Суд оштрафовал торговца из Азербайджана на 2,6 млн рублей за взятку нижегородскому чиновнику
22 сентября 2017 11:24  [234] МЧС предупреждает о возникновении чрезвычайных ситуаций в Нижегородской области из-за заморозков 23-27 сентября
22 сентября 2017 11:18  [119] Суд приостановил деятельность нижегородского детского центра "Маленький принц" из-за санитарных нарушений
22 сентября 2017 10:04  [131] Движение трамваев №11 будет закрыто на ул.Рождественской в Нижнем Новгороде с 22 по 24 сентября
Общество

Движение по ул. Володарского в Нижнем Новгороде будет закрыто с 25 сентября по 29 октября

22 сентября 2017 12:46  [71] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Движение по ул. Володарского в Нижегородском районе Нижнего Новгорода будет закрыто с 25 сентября по 29 октября 2017 года. Об этом сообщает управление по работе со СМИ горадминистрации.

Согласно информации, изменения движения вводятся в связи с производством строительно-монтажных работ на участке от дома №33 по улице Семашко до дома №56 по улице Володарского.

В связи с этим движение транспорта по улице Володарского с 08:00 25 сентября до 22:00 29 октября будет организовано с объездом зоны производства работ по прилегающим улицам.

Напомним, что 22-25 сентября в связи с заменой подземного трубопровода будет закрыто движение транспорта на Сормовском шоссе.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Водоканал
Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph