Движение по ул. Володарского в Нижнем Новгороде будет закрыто с 25 сентября по 29 октября Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Движение по ул. Володарского в Нижегородском районе Нижнего Новгорода будет закрыто с 25 сентября по 29 октября 2017 года. Об этом сообщает управление по работе со СМИ горадминистрации.

Согласно информации, изменения движения вводятся в связи с производством строительно-монтажных работ на участке от дома №33 по улице Семашко до дома №56 по улице Володарского.

В связи с этим движение транспорта по улице Володарского с 08:00 25 сентября до 22:00 29 октября будет организовано с объездом зоны производства работ по прилегающим улицам.

Напомним, что 22-25 сентября в связи с заменой подземного трубопровода будет закрыто движение транспорта на Сормовском шоссе.