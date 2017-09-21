Большинство нижегородских школ начали изучать "Историю Нижегородского края с древнейших времен до наших дней" Общество

Федор Селезнев Фото: Городская Дума Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Учебный комплект "История Нижегородского края с древнейших времен до наших дней" внедрен в нижегородских школах. Об этом сообщает управление по связям с общественностью и СМИ городской Думы 22 сентября 2017 года.



Отмечается, что нижегородские школьники впервые будут изучать историю родного края не в одном учебном году, а с шестого по десятый класс. Учебный комплект подготовили сотрудники НИРО Вячеслав Романовский, Борис Гинзбург, Эдуард Иткин, а также заведующий Центром краеведческих исследований ИМОМИ ННГУ Федор Селезнев.



"В УМК вошли: рабочая программа учебного курса для 6 – 10 классов, учебные пособия, хрестоматия для учителя и учащихся, методическое пособие для учителя, контрольно-измерительные материалы по учебному курсу. Программа учебного курса "История Нижегородского края" хронологически и содержательно совпадает со школьной программой федерального курса "История России". Это позволит изучать прошлое родного края в связи с общим ходом истории страны", - говорится в сообщении.



Как рассказал НИА "Нижний Новгород" Федор Селезнев, изначально курс проходил апробацию в 16 школах, с 1 сентября 2017 года курс введен в большинстве школ Нижнего Новгорода.