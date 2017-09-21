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Общество

Синоптики прогнозируют температуру до +15º в Нижегородской области 22-24 сентября

22 сентября 2017 13:44  [36] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Синоптики прогнозируют температуру до +15º в Нижегородской области 22-24 сентября 2017 года. Об этом сообщает нижегородский Гидрометцентр.

Согласно информации, с 22 по 27 сентября на погодные условия в регионе будет оказывать влияние антициклон. На фоне высокого атмосферного давления прогнозируется ясная и сухая погода.

"В ближайшие три дня максимальная температура днем +12…+15º. В первую половину следующей рабочей недели при северо-восточном ветре менее комфортно: всего +8…+11º. В ночные часы преобладающие температурные значения +3…+6º", - говорится в сообщении.

Напомним, что 22 сентября синоптики нижегородского Гидрометцентра выпустили предупреждение об ожидающихся в регионе заморозках.

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