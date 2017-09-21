Глава управления казначейства по Нижегородской области Екатерина Мазина покинула свой пост Экономика

Екатерина Мазина Фото: УФК по Нижегородской области

Руководитель управления федерального казначейства (УФК) по Нижегородской области Екатерина Мазина покинула свой пост в связи достижением предельного возраста по пребыванию на государственной службе. Об этом пресс-служба казначейства сообщила 22 сентября 2017года.



Мазина занимала пост главы управления с 1997 года.



"На встречу с коллективом управления приехал заместитель руководителя федерального казначейства Дмитрий Гришин. Он отметил, что УФК по Нижегородской области входит в десятку лучших в России и пожелал и в дальнейшем работать, не снижая темпов", - говорится в сообщении.



Временно исполняющим обязанности руководителя управления назначен Сергей Зарубин, работающий в казначейской системе с 1999 года.



СПРАВКА:

Екатерина Мазина родилась 25 сентября 1952 года.



В 1974 году окончила экономический факультет Горьковского института инженеров водного транспорта.



С 1974 года - инженер, младший научный сотрудник, экономист, старший экономист кафедры экономики Горьковского института инженеров водного транспорта. С 1983 года - старший инженер, ведущий инженер - заведующая группой, начальник отдела Волжского объединенного речного пароходства.



С 1992 года - консультант контрольно-счетной палаты Нижегородского областного совета, Законодательного собрания Нижегородской области.



С 1994 года - в УФК по Нижегородской области работала на должностях начальника отдела, заместителя начальника управления. С 1997 года - руководитель УФК по Нижегородской области.



Мазина является государственным советником России второго класса.