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Экономика

Глава управления казначейства по Нижегородской области Екатерина Мазина покинула свой пост

22 сентября 2017 14:06  [16] Экономика
Екатерина Мазина

Екатерина Мазина

Фото: УФК по Нижегородской области

Руководитель управления федерального казначейства (УФК) по Нижегородской области Екатерина Мазина покинула свой пост в связи достижением предельного возраста по пребыванию на государственной службе. Об этом пресс-служба казначейства сообщила 22 сентября 2017года.

Мазина занимала пост главы управления с 1997 года.

"На встречу с коллективом управления приехал заместитель руководителя федерального казначейства Дмитрий Гришин. Он отметил, что УФК по Нижегородской области входит в десятку лучших в России и пожелал и в дальнейшем работать, не снижая темпов", - говорится в сообщении.

Временно исполняющим обязанности руководителя управления назначен Сергей Зарубин, работающий в казначейской системе с 1999 года.

СПРАВКА:
Екатерина Мазина родилась 25 сентября 1952 года.

В 1974 году окончила экономический факультет Горьковского института инженеров водного транспорта.

С 1974 года - инженер, младший научный сотрудник, экономист, старший экономист кафедры экономики Горьковского института инженеров водного транспорта. С 1983 года - старший инженер, ведущий инженер - заведующая группой, начальник отдела Волжского объединенного речного пароходства.

С 1992 года - консультант контрольно-счетной палаты Нижегородского областного совета, Законодательного собрания Нижегородской области.

С 1994 года - в УФК по Нижегородской области работала на должностях начальника отдела, заместителя начальника управления. С 1997 года - руководитель УФК по Нижегородской области.

Мазина является государственным советником России второго класса.

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