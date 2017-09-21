Почти 85 тысяч показаний электросчетчиков было принято за месяц по телефону единого контактного центра "ТНС Энерго НН" Общество

Почти 85 тысяч показаний электросчетчиков было принято за месяц по телефону единого контактного центра ПАО "ТНС Энерго НН". Об этом пресс-служба компании сообщила 22 сентября 2017 года.

Согласно информации, специальным номером 8 (831) 440-00-04 для автоматической передачи показаний в прошлом месяце воспользовались 27,7 тысяч потребителей электроэнергии, еще 17 тысяч – передали данные по телефонным номерам единого контактного центра: 8 (831) 233-09-70, 8 800 301 09 70. Оператору дозвонились более 40 тысяч абонентов.

Напомним, в августе 2017 года был запущен круглосуточный телефонный номер 8 (831) 440-00-04 на 300 дополнительных соединительных линий для приема показаний счетчиков в автоматическом режиме без ожидания соединения с оператором.



После введения этого дополнительного номера, количество переданных показаний в автоматическом режиме увеличилось в 1,6 раза, а количество принятых оператором показаний уменьшилось на 3,4 тысячи по сравнению с прошлым периодом. Внедрение дополнительных автоматических сервисов обслуживания потребителей позволило снизить уровень нагрузки на операторов и перенаправить их усилия на оказание именно консультативной помощи клиентам.

ПАО "ТНС энерго НН" рекомендует клиентам ежемесячно до 26 числа передавать показания приборов учета за городскую квартиру и загородный дом через сайт компании nn.tns-e.ru, в автоматическом режиме по телефону единого контактного центра: (831) 440-00-04, по электронной почте svet@nn.tns-e.ru, с помощью sms-сообщения, в терминалах центров обслуживания клиентов "ТНС энерго НН", в терминалах отделений Сбербанка России и в "Мобильном офисе".

СПРАВКА:

ПАО "ТНС энерго НН" – гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Нижегородской области, обслуживает более 33 тысяч юридических лиц и более 1,2 млн лицевых счетов физических лиц. По итогам 2016 года компанией было реализовано 9,4 млрд кВтч электрической энергии.