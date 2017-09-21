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Общество

Почти 85 тысяч показаний электросчетчиков было принято за месяц по телефону единого контактного центра "ТНС Энерго НН"

22 сентября 2017 14:11  [89] Общество

Почти 85 тысяч показаний электросчетчиков было принято за месяц по телефону единого контактного центра ПАО "ТНС Энерго НН". Об этом пресс-служба компании сообщила 22 сентября 2017 года.

Согласно информации, специальным номером 8 (831) 440-00-04 для автоматической передачи показаний в прошлом месяце воспользовались 27,7 тысяч потребителей электроэнергии, еще 17 тысяч – передали данные по телефонным номерам единого контактного центра: 8 (831) 233-09-70, 8 800 301 09 70. Оператору дозвонились более 40 тысяч абонентов.

Напомним, в августе 2017 года был запущен круглосуточный телефонный номер 8 (831) 440-00-04 на 300 дополнительных соединительных линий для приема показаний счетчиков в автоматическом режиме без ожидания соединения с оператором.

После введения этого дополнительного номера, количество переданных показаний в автоматическом режиме увеличилось в 1,6 раза, а количество принятых оператором показаний уменьшилось на 3,4 тысячи по сравнению с прошлым периодом. Внедрение дополнительных автоматических сервисов обслуживания потребителей позволило снизить уровень нагрузки на операторов и перенаправить их усилия на оказание именно консультативной помощи клиентам.

ПАО "ТНС энерго НН" рекомендует клиентам ежемесячно до 26 числа передавать показания приборов учета за городскую квартиру и загородный дом через сайт компании nn.tns-e.ru, в автоматическом режиме по телефону единого контактного центра: (831) 440-00-04, по электронной почте svet@nn.tns-e.ru, с помощью sms-сообщения, в терминалах центров обслуживания клиентов "ТНС энерго НН", в терминалах отделений Сбербанка России и в "Мобильном офисе".

СПРАВКА:
ПАО "ТНС энерго НН" – гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Нижегородской области, обслуживает более 33 тысяч юридических лиц и более 1,2 млн лицевых счетов физических лиц. По итогам 2016 года компанией было реализовано 9,4 млрд кВтч электрической энергии.

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