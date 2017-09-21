Росприроднадзор выявил несколько незаконных свалок в Бурнаковской низине в Нижнем Новгороде Экономика

Росприроднадзор выявил несколько незаконных свалок в Бурнаковской низине в Нижнем Новгороде Фото: Департамент Росприроднадзора по ПФО

Росприроднадзор выявил несколько несанкционированных свалок в Бурнаковской низине в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба департамента Росприроднадзора по ПФО 22 сентября 2017 года.

Сообщается, что по результатам комплексного обследования территории "Бурнаковской низины" в границах Бурнаковский проезд – ул. Коминтерна - Сормовское шоссе были зафиксированы множественные места загрязнения почвы, в том числе нефтепродуктами, кислыми гудронами, нефтешламами, строительным и бытовым мусором. При этом значительная их часть относятся к вновь образованным.

Инспекторами департамента были зафиксированы факты несанкционированного сброса мусора в ночное и вечернее время. На одном незаконном объекте размещения отходов даже организована охрана. Задержанные владельцы грузовых транспортных средств привлечены к административной ответственности.

Как сообщил начальник департамента Росприроднадзора по ПФО Олег Кручинин, ведомство в настоящее время ведёт работу по данной территории с правоохранительными органами, природоохранной прокуратурой и ФСБ. "Мы также рассчитываем на эффективное содействие со стороны муниципальных властей. На сегодняшний день достигнуто взаимопонимание с главой города Елизаветой Солонченко", - отметил он.

В пресс-релизе также указано, что департамент направил в адреса глав администраций Канавинского, Московского и Сормовского районов определения об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении. Кроме того, главе Московского района направлено требование ограничить проезд транспортных средств на данные земельные участки.

"Аналогичная работа ведется в части объектов накопленного ущерба (пруды кислых гудронов, шламонакопители и т.п.). Нефтепродукты, попадая в водоносные горизонты, несут в себе реальную угрозу загрязнения расположенных в "Бурнаковской низине" озер, а также реки Волга. Вопрос ликвидации подобных объектов и рекультивации порушенных земель требует принятия оперативных решений", - говорится в сообщении Росприроднадзора.

Напомним, что в феврале 2014 года департамент Росприроднадзора по ПФО выявил три объекта накопленного экологического ущерба на территории Бурнаковской низины.