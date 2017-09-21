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Бизнес

Продажи новых легковых автомобилей в Нижегородской области выросли на 18,6% за восемь месяцев 2017 года

22 сентября 2017 15:07  [58] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Продажи новых легковых автомобилей в Нижегородской области выросли на 18,6% за восемь месяцев 2017 года по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщается в материалах на сайте аналитического агентства "Автостат" 22 сентября.

Согласно информации, за январь-август текущего года в регионе было продано 22,8 тысячи новых легковых авто, тогда как за январь-август 2016 года – 19,2 тысячи машин. По этому показателю Нижегородская область занимает 11 место и входит в ТОП-30 регионов России.

Всего по итогам восьми месяцев 2017 года объем рынка новых легковых автомобилей в России составил 897,5 тысячи единиц, показав рост на 15,1% к аналогичному периоду прошлого года. Лидирующие позиции заняли Москва и Московская область (132,8 тысячи и 72,9 тысячи автомобилей соответственно), на долю которых в общей сложности приходится свыше 20% российского рынка.

Напомним, продажи легких коммерческих автомобилей "ГАЗ" выросли на треть в августе 2017 года и составили 4 988 автомобилей. В январе-августе продажи в этом сегменте выросли на 7% до 34 831 автомобилей.

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