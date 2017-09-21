Кстовская администрация в Нижегородской области рассчитывает погасить долг соцучреждений перед Т Плюс к 30 сентября Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Долги за горячую воду в образовательных учреждениях г.Кстово будут оплачены до 30 сентября. Об этом заявил и.о. директора департамента образования администрации Кстовского муниципального района Александр Долгих, комментируя заявление ПАО "Т Плюс" об отключении горячей воды за долги семи образовательным учреждениям города.

Он напомнил, что по словам директора нижегородского филиала ОАО "Энергосбыт Плюс" Александра Боброва, отключение планируется произвести уже 25 сентября.

Как сообщил Долгих, по данным на 22 сентября образовательные организации Кстовского района должны ПАО "Т Плюс" за теплоресурсы порядка 46 млн рублей. "Хочу подчеркнуть, что эта задолженность образовалась не сегодня и не вчера, а начиная с 2014 года. Оплата за теплоснабжение проводится, может быть не так быстро, как хотелось бы, но текущие платежи оплачиваются. На сегодня из тех учреждений, которые получили уведомления, одна школа произвела оплату 19 сентября, три учреждения погасят долг сегодня. По остальным организациям долги будут оплачены на следующей неделе. Считаю, что отключать горячую воду в этих учреждениях необходимости нет", - отметил он.

И.о. директора департамента также обратил внимание, что долг перед ресурсоснабжающей компанией учреждений социальной сферы составляет треть от общего долга по городу Кстово и Кстовскому району, который равняется 167 млн рублей. "А акцент ставится именно на них. Это вызывает некое недопонимание. Повторяю, что мы предпринимаем все усилия, чтобы избежать отключения горячей воды в детских садах и школах. Мы направили обращение в министерство энергетики и ЖКХ с просьбой помочь нам в этом вопросе. Сейчас вопрос прорабатывается и мы надеемся, что в ближайшее время ситуация будет разрешена", - заявил Александр Долгих.

При этом представитель администрации подчеркнул, что в случае отключения горячей воды работа дошкольных учреждений будет приостановлена, так как это создаёт неблагополучную санитарно-эпидемиологическую ситуацию. "Школы свою работу продолжат, но режим питания придется перевести на одноразовый", - сказал он.

Напомним, что, согласно информации "Т Плюс", отключение горячей воды в четырёх детских садах, двух школах и одном центре внешкольной работы за долги планировалось с 22 сентября.