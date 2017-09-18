"Т Плюс" отключит горячую воду четырем детсадам и двум школам г.Кстово Нижегородской области за долги Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Т Плюс" отключит горячую воду четырем детским садам и двум школам Кстово Нижегородской области с 22 сентября 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации "Т Плюс", по состоянию на 18 сентября сумма задолженности за отопление и горячую воду социальных объектов в городе Кстово превысила 47 млн рублей. "Руководство Нижегородского филиала ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" многократно обращало внимание муниципальных властей Кстовского района, в чьей юрисдикции находятся данные социальные учреждения, о необходимости решения проблемы погашения долга. Однако, в течение всего 2017 года задолженность продолжает нарастать и в настоящее время достигла критической величины, ставящей под угрозу устойчивое прохождение отопительного сезона", - заявляют в компании.

В связи с этим с 22 сентября будет прекращена подача горячего водоснабжения четырём детским садам (МБДОУ д/с №24, МБДОУ д/с №25, МБДОУ ЦРР д/с № 30, МБДОУ д/с № 20 "Земляничка"), двум школам (лицей №7 и средняя школа №8) и МБУ ДО Центр внешкольной работы. По информации "Т Плюс", суммарная задолженность по данным объектам составляет 1 млн 240 тысяч рублей.

Сообщается, что 12 сентября руководителям данных объектов со стороны поставщика услуги было направлено уведомление о необходимости устранения нарушений условий договора горячего водоснабжения. "Поскольку конкретных сроков по оплате предоставлено не было, ПАО "Т Плюс", в соответствии с действующим законодательством РФ, было принято решение о прекращении подачи горячей воды вышеозначенным объектам социальной сферы", - говорится в сообщении.

"Со стороны нашей компании были выполнены все мероприятия, чтобы решить вопрос погашения задолженности без применения подобного воздействия. Прекращение подачи горячей воды – вынужденная мера. Рассчитываем на то, что она заставит должников предпринять необходимые действия для решения проблемы долга, ведь от этого зависит обеспечение комфортных условий пребывания в данных учреждениях", - отметил директор нижегородского филиала ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" Александр Бобров.