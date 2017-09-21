Все образовательные учреждения Нижнего Новгорода оснащены пожарной сигнализацией и системами оповещения Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Все 497 образовательных учреждений Нижнего Новгорода оснащены пожарной сигнализацией и системами оповещения. Об этом управление по работе со СМИ горадминистрации сообщило 22 сентября 2017 года.



Согласно информации, также учреждения оборудованы наружным противопожарным водоснабжением, в них проведена огнезащитная обработка зданий и разработаны паспорта антитеррористической защищенности.



"Работа в данном направлении продолжается. На сегодняшний день тревожными кнопками оснащены 494 объекта, ограждены и освещены по периметру - более 480, в 339 школах и детсадах есть система видеонаблюдения, все больше учреждений оборудуются охранной сигнализацией, домофонами или кодовыми замками, а также турникетами", - сказала директор департамента образования Ирина Тарасова на заседании городской антитеррористической комиссии (АТК).



Кроме того, на заседании АТК заместитель директора департамента жилья и инженерной инфраструктуры Олег Фролов сообщил, что в Нижнем Новгороде было проверено более 9,8 тысячи подвалов, чердаков и подсобных помещений, из которых было извлечено и вывезено 9,7 тысячи кубометров мусора



"Установлено более четырех тысяч замков и около 1,8 тысячи металлических дверей. Планово в домах производится замена электропроводки - 950 объектов уже переоборудованы и еще на 110 эта работа будет завершена до конца года. Кроме того, регулярно проводится противопожарный и антитеррористический инструктаж на собраниях с жителями и рейды по местам социально неадаптированных граждан", - сказал Фролов.



Главный государственный инспектор Нижнего Новгорода по пожарному надзору Дмитрий Торицын в свою очередь отметил эффективность предпринимаемых мер по безопасности в жилищном фонде, что подтверждается статистикой: на территории города снизилось число пожаров с 450 до 404.



"В дополнение к текущей работе департамент образования совместно с ГУ МЧС России по Нижегородской области должен организовать ежеквартальное проведение тренировочных эвакуаций детей и персонала из зданий школ и детсадов, в течение учебного года - посещение школьниками пожарно-технической выставки "Центра обеспечения пожарной безопасности и защиты населения от чрезвычайных ситуаций", а также выборочно проверить исправность работы оборудования на объектах. Департаменту жилья и инженерной инфраструктуры, главам администраций районов и руководителям домоуправляющих компаний необходимо усилить работу с жителями по обучению мерам безопасности", - прокомментировал ключевые решения АТК и.о. главы горадминистрации Сергей Миронов.