Суд удовлетворил ходатайство следователей об аресте экс-начальника тыла нижегородского ГУ МВД Общество

Фото: СК РФ

Московский районный суд Нижнего Новгорода удовлетворил ходатайство следователей об аресте экс-начальника тыла нижегородского ГУ МВД. Об этом сообщает СУ СКР по региону 22 сентября.

Согласно информации подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере) заключен под стражу.

СК подозревает арестованного в хищении почти 45 млн рублей из вещественных доказательств.

"Следует отметить тот факт, что в ходе обысков в домах в селе Красный Яр Астраханской области следователями были обнаружены коллекции дорогостоящих алкогольных напитков, книг, столового серебра, одежды и техники. Общая стоимость недвижимости и имущества явно не соответствует официальному доходу бывшего тыловика", - говорится в сообщении.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на сбор и закрепление доказательств совершения указанного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, 22 сентября стало известно, что экс-начальник тыла ГУ МВД России по Нижегородской области задержан по подозрению в мошенничестве. Отметим, что службу тыла в ГУ МВД возглавлял Ихтияр Уразалин.