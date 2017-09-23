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Волонтеры просят помощи в поисках пропавшего в Дзержинске пенсионера Эдуарда Кликавки. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд "Волонтер" 24 сентября 2017 года.
Согласно информации, пенсионер ушел из дома в п. Пыра Дзержинска 22 сентября и пока не вернулся. Он собирался отправиться в лес.
Его приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза серые. В центре лба пропавшего ямка, он плохо слышит и плохо ходит.
Всех, кто имеет информацию о местонахождении мужчины, волонтёры просят позвонить по телефонам: 102 (полиция), 8-831-291-51-51 (волонтёры).
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