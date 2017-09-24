Нижегороское "Торпедо" одержало победу над хабаровским "Амуром" в овертайме Спорт

НИА "Нижний Новгород" - Евгений Сафонов

Нижегороский ХК "Торпедо" одержал победу над хабаровским "Амуром" в овертайме. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород" по итогам матча, состоявшегося 23 сентября.

После непростой победы над "КуньЛунем" "Торпедо" предстояло сыграть против хабаровского "Амура".

Матч получился крайне тяжелым, с большим обилием бросков по воротам, но малым количеством по-настоящему опасных моментов. В основное время команды не смогли выявить победителя, и встреча перешла в овертайм. В ходе дополнительного времени был удален торпедовец Денис Паршин, но хабаровчане не смогли реализовать большинство. А после выхода Паршина "Торпедо" провело атаку, и Каспарс Даугавиньш забросил победную шайбу.

Состав "Торпедо": Галимов; Баранцев - Кундратек, Еглич - Дугин - Даугавиньш; Мамашев - Сергиенко, Столяров - Галузин - Паршин; Медведев - Григорьев, Жуков - Мозер - Ураков; Курбатов, Грачёв - Рассказов - Кулёмин, Веряев.

Следующий матч "Торпедо" проведет 25 сентября против "Адмирала". Игра состоится в КРК "Нагорный" и начнется в 19:00.