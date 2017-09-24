Более 200 нижегородских школьников приняли участие в фестивале "Футбол будущих чемпионов" Общество

Фото: пресс-служба нижегородского филиала ПАО "Ростелеком"

Более 200 школьников из Сормовского района Нижнего Новгорода приняли участие в детском спортивном фестивале "Футбол будущих чемпионов". Об этом сообщает пресс-служба нижегородского филиала ПАО "Ростелеком", выступившего партнёром мероприятия.

Фестиваль состоялся на спортивных площадках МАОУ "Школа №79 им. Н. А. Зайцева", организатором мероприятия является детская футбольная школа "Volga kids".

На церемонии открытия с приветственной речью к участникам обратился вице-президент федерации футбола Нижнего Новгорода Игорь Горелов, а свое мастерство в обращении с мячом продемонстрировал рекордсмен мира по футбольному фристайлу, тренер по футбольному мастерству Алексей Распопин.

"В течение фестиваля ребята играли в футбол, демонстрировали успехи в увлекательных эстафетах, развлекались на специальных аттракционах, участвовали в тематических футбольных викторинах, выигрывали призы и подарки. К соревнованиям присоединились сразу несколько первых классов школы, ученики которых стали главными героями на всех площадках мероприятия. Проигравших в этот день не было – все юные участники фестиваля получили в подарок от компании "Ростелеком" - игрушечных медвежат. Заслуженную награду ребята приняли из рук представителей нижегородского футбольного клуба "Олимпиец" – заместителя спортивного директора и руководителя программы развития молодежного футбола Антона Хазова и защитника команды Радика Хайруллова", - рассказывается в пресс-релизе.