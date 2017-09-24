Пропавший в Нижегородской области Валерий Криворучко найден живым. Об этом сообщает ПСО "Волонтер" 25 сентября 2017 года.
Обстоятельства, при которых он был найден, не уточняются. Напомним, 74-летний мужчина 7 сентября 2017 года ушел из дома в Дзержинске и длительное время о нем не было никаких вестей.
Также напомним, что волонтеры продолжают поиски пропавшего в Дзержинске пенсионера Эдуарда Кликавки.
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