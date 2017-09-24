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Общество

Правительство РФ утвердило паспорт проекта по оздоровлению реки Волги

25 сентября 2017 12:00  [157] Общество
р. Волга

р. Волга

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Правительство РФ утвердило паспорт проекта "Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги". Об этом сообщается на сайте кабмина 23 сентября 2017 года.

Согласно информации, основные цели приоритетного проекта – улучшить экологическую ситуацию в бассейне реки Волги за счет сокращения не менее чем на 80% объема сбросов загрязненных сточных вод в водные объекты Волжского бассейна. Кроме того, запланированы мероприятия по оздоровлению Волго-Ахтубинской поймы. Срок реализации проекта – до конца 2025 года.

"Реализация приоритетного проекта позволит сократить долю загрязненных сточных вод от общего объема сточных вод до 10% в 2025 году за счет применения наилучших доступных технологий по очистке", - говорится на сайте правительства.

Сообщается, что в рамках реализации проекта предстоит инвентаризировать объекты, которые оказывают негативное воздействие на водные объекты, охватить автоматизированными системами и лабораториями по контролю за составом, объемом или массой сточных вод не менее 30% таких объектов в 2018 году и 100% в 2025 году.

Соисполнителями проекта являются правительства Москвы, Московской, Нижегородской, Тверской, Вологодской, Ярославской, Костромской, Ивановской, Ульяновской, Самарской, Саратовской, Волгоградской и Астраханской областей, а также республик Чувашия, Марий Эл, Татарстан и Калмыкия. Таким образом, реализация приоритетного проекта будет осуществляться через региональные проекты по сохранению и предотвращению загрязнения реки Волги.

Напомним, правительство Нижегородской области планирует начать реализацию мероприятий по оздоровлению Волги летом 2018 года. Как сообщала ранее первый замминистра экологии области Наталья Мочалина, до 10 ноября 2017 года должны быть утверждены региональные проекты оздоровления реки. Предполагается, что соглашения по предоставлению субсидий будут заключены до 1 марта 2018 года, а начало реализации мероприятий запланировано на лето. В общей сложности на эти цели правительство РФ считает необходимым направить порядка 245 млрд рублей, в том числе 42 млрд рублей составят средства регионов, 90 млрд рублей - внебюджетные средства. При этом пока не определены доли отдельных субъектов.

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