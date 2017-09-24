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Общество

Горадминистрация намерена начать отопительный сезон в Нижнем Новгороде с 26 сентября

25 сентября 2017 12:31  [239] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Горадминистрация намерена начать отопительный сезон в Нижнем Новгороде с 26 сентября 2017 года. Об этом и.о главы горадминистрации Сергей Миронов сообщил по итогам еженедельного оперативного совещания 25 сентября.

По его словам, постановление о начале отопительного сезона будет выпущено в течение рабочего дня 25 сентября. Он отметил, что на данный момент все социальные учреждения на 100% готовы к пуску тепла. Объекты жилищного хозяйства готовы на 99%. "Нижний Новгород полностью готов к подаче тепла и проблем возникнуть не должно", - заявил Миронов.

Напомним, что о полной готовности к отопительному сезону горадминистрация сообщала уже 18 сентября. Ранее также отмечалось, что нижегородские ресурсоснабжающие организации направили 1,9 млрд рублей на подготовку к отопительному сезону 2017-2018 года.

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