Горадминистрация намерена начать отопительный сезон в Нижнем Новгороде с 26 сентября Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Горадминистрация намерена начать отопительный сезон в Нижнем Новгороде с 26 сентября 2017 года. Об этом и.о главы горадминистрации Сергей Миронов сообщил по итогам еженедельного оперативного совещания 25 сентября.



По его словам, постановление о начале отопительного сезона будет выпущено в течение рабочего дня 25 сентября. Он отметил, что на данный момент все социальные учреждения на 100% готовы к пуску тепла. Объекты жилищного хозяйства готовы на 99%. "Нижний Новгород полностью готов к подаче тепла и проблем возникнуть не должно", - заявил Миронов.



Напомним, что о полной готовности к отопительному сезону горадминистрация сообщала уже 18 сентября. Ранее также отмечалось, что нижегородские ресурсоснабжающие организации направили 1,9 млрд рублей на подготовку к отопительному сезону 2017-2018 года.