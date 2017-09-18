Нижегородские ресурсоснабжающие организации направили 1,9 млрд рублей на подготовку к отопительному сезону 2017-2018 года Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Почти 1,9 млрд рублей было направлено нижегородскими ресурсоснабжающими организациями на подготовку к отопительному сезону 2017-2018 годов. Об этом сообщает управление по работе со СМИ горадминистрации 18 сентября 2017 года.



Как сообщил на еженедельном оперативном совещании директор департамента жилья и инженерной инфраструктуры Павел Марков, суммарный объем финансовых средств, направленных ресурсоснабжающими организациями на подготовку к осенне-зимнему периоду в 2017 году, составил 1,87 млрд рублей.



По его словам, по данным на 18 сентября готовность систем теплоснабжения муниципальных и государственных учреждений социальной сферы составляет 100%. Говоря о приоритетах ремонтной кампании этого года, Павел Марков отметил, что работы производились на технически сложных участках. "Ремонт на тепловых сетях с переходом дорог выполнены более чем на 40 объектах во всех районах: на улицах Краснодонцев, Гайдара, Большая Покровская, Семашко, Большая Печерская, Пролетарская, Нижегородская, Мурашкинская, Пушкина, Володарского. Также в число указанных участков включена магистральная теплотрасса на улице Краснодонцев, где в декабре 2016 года произошло серьезное повреждение, повлекшее прекращение теплоснабжения потребителей на значительное время. При проведении ремонтных работ применяются современные материалы", - отметил Павел Марков.



Таким образом, по его словам, из 31,8 км тепловых сетей, запланированных к капитальному ремонту, отремонтировано 31,1 км. По текущему ремонту из 25 км отремонтировано 14,8 км. Как сообщил директор департамента, работы будут завершены до конца года и не повлияют на качество теплоснабжения потребителей. "С 15 августа организации, эксплуатирующие системы теплоснабжения, приступили к заполнению подготовленных сетей теплоносителем. Системы теплопотребления многоквартирных домов заполнены на 73%, а объектов социальной сферы на 70%. В целях определения фактической готовности систем к пуску тепла с 15 сентября в Нижнем Новгороде стартовали пробные топки систем теплоснабжения в соответствии с утвержденными графиками", - резюмировал Павел Марков.



Директор департамента подчеркнул, что работы по подготовке большинства многоквартирных домов также завершены: 91% получил паспорта готовности Государственной жилищной инспекции. Подготовка внутридомовых систем централизованного отопления многоквартирных домов выполнена на 99%.



"Практически все работы по подготовке объектов к зиме ресурсоснабжающими организациями выполнены в обозначенный срок. Достигнуты хорошие показатели по получению паспортов готовности в сравнении с прошлым годом. Мы со всей уверенностью можем говорить, что Нижний Новгород готов к отопительному сезону 2017-2018 года", - заключил замглавы городской администрации Сергей Миронов.



Как сообщалось ранее, по данным ОАО "Теплоэнерго" на 15 сентября 2017 года готовность тепловых сетей по жилому фонду Нижнего Новгорода составляет 90%.