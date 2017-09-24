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Общество

Отопительный сезон стартовал в двух муниципалитетах на севере Нижегородской области

25 сентября 2017 12:40  [91] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

АО "Нижегородская областная коммунальная компания" (НОКК) начала отопительный сезон в северных районах Нижегородской области. Об этом пресс-служба компании сообщила 25 сентября 2017 года.

"В Нижегородской области установилась прохладная погода, ночью температура воздуха опускается до минусовых значений, и при этом по прогнозам синоптиков теплее в ближайшее время не будет. Мы приняли решение не дожидаться нормативных сроков и начать пуск отопления. На сегодняшний день в полном объёме пуск тепла произведён в Ветлуге и в Шахунье", - приводятся в сообщении слова генерального директора НОКК Александра Попова.

По его словам, в Ветлужском районе запущено в работу шесть котельных, отапливаются все жилые дома и социальные объекты: три детских сада и больница. В Шахунском г.о. запущено 32 котельных, отапливаются 561 жилой дом и 20 социальных объектов: 11 детских садов, восемь школ и три больницы.

"Запуск прошел без сбоев, все котельные работают в штатном режиме",- добавил Попов.

Пресс-служба напомнила, что НОКК в 2017 году провела ремонтные программы в семи муниципалитетах: Балахнинском, Богородском, Ветлужском, Володарском, Семеновском, Сеченовском и Шахунском. Инвестиции в ремонтные работы составили 25 млн рублей, из них 2 млн рублей было направлено на подготовку объектов водоснабжения и водоотведения.

Напомним, в Нижнем Новгороде начало отопительного сезона ожидается с 26 сентября.

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