Нижегородский дептранс затруднился назвать новый срок завершения ремонта первой очереди ул. Самаркандской Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Администрация Нижнего Новгорода не надеется на завершение ремонта первой очереди ул. Самаркандской в срок. Об этом руководитель департамента благоустройства и дорожного хозяйства Нижнего Новгорода Владимира Рябцев сообщил по итогам еженедельного оперативного совещания 25 сентября.



По его словам, 27 сентября 2017 года ООО "СК "Управление строительства-620" заключит субподрядный договор с ООО "Русский бизнес концерн-Рубикон", которое должно завершить работы на объекте. Документы к заключению договора полностью готовы, объёмы работ определены.



При этом Рябцев отметил, что в изначально указанный срок работы не завершатся, а новый срок пока не определен.



Напомним, неделю назад из-за отставания генподрядчика во II декаде сентября администрация города приняла решение о передаче объекта нижегородскому ООО "Русский бизнес концерн-Рубикон", тогда срок завершения работ был определен 28-м сентября.