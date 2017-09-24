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Бизнес

Промсвязьбанк внедряет решения Host-to-Host для корпоративных клиентов

25 сентября 2017 15:01  [76] Бизнес

Промсвязьбанк внедряет решения Host-to-Host для прямого обмена электронными документами между бухгалтерскими системами и ERP-платформами крупных промышленных холдингов и банковской системой. Об этом пресс-служба банка сообщила 25 сентября 2017 года.

Согласно информации, интеграционный шлюз Host-to-Host позволяет клиентам упростить операционные процессы взаимодействия с банком, минуя интерфейсы систем дистанционного банковского обслуживания, и выстроить оптимальные схемы расчетов.

"Мы разработали гибкое решение, которое легко интегрировать в бухгалтерскую систему клиента и доработать под задачи конкретного бизнеса, Реализовали для своих клиентов в Host-to-Host как стандартный функционал интеграционного шлюза "Direct Bank" системы "1С", так и функционал валютных операций, обмена документами валютного контроля, паспорта сделок, обмена произвольными документами, конверсии и пр. Такой функционал практически не имеет аналогов на российском рынке", - сообщил руководитель корпоративного блока Промсвязьбанка Евгений Козеренко.

В ближайшее время Промсвязьбанк планирует расширить функционал Host-to-Host. Для международных и транснациональных корпораций с разветвленной структурой, а также для компаний, использующих бухгалтерские системы "SAP", будет добавлен обмен документами по международному стандарту ISO20022. Для зарплатных клиентов банка появятся сервисы отправки реестра, заказа карт и открытия счетов.

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