Нижегородские ДУКи задолжали за электроэнергию более 800 млн рублей по данным на 31 августа

Задолженность нижегородских ДУКов по оплате электроэнергии составила более 800 млн рублей по данным ПАО "ТНС энерго НН" на 31 августа 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба компании 25 сентября.
Согласно информации, суммарная задолженность ДУКов, ТСЖ и ЖСК на 31 августа превысила 801 млн рублей, из них более 582 млн рублей – просроченная задолженность, что в два раза превышает показатели прошлого года.
При этом в пресс-службе компании отмечают, что уровень оплаты энергоресурсов населением превышает 97%. Но только 20% управляющих компаний перечисляют собранную плату электроэнергию на содержание общего имущества гарантирующему поставщику.
По данным "ТНС энерго НН" в список злостных неплательщиков входят шесть управляющих компаний из Нижнего Новгорода (в том числе все, входящие в НП "Национальная ассоциация организаций ЖКХ", - прим. НИА "Нижний Новгород") и две из г.Кстово. В Нижнем Новгороде задолженности имеют: ОАО "Домоуправляющая компания Канавинского района", просроченная задолженность - 38,5 млн рублей, подано исков в суд на 26,2 млн рублей; ОАО "ДК Советского района", просроченная задолженность 39,2 млн рублей, подано исков в суд на 26,9 млн рублей; ОАО "ДК Нижегородского района", просроченная задолженность 31,5 млн рублей, подано исков в суд на 22 млн рублей; ОАО "ДК Московского района", просроченная задолженность 35,3 млн рублей, подано исков в суд на 26 млн рублей; ОАО "Домоуправляющая компания Ленинского района", просроченная задолженность – 23,4 млн рублей, подано исков в суд на 16,6 млн рублей; ОАО "Домоуправляющая компания Приокского района", просроченная задолженность – 13,9 млн рублей, подано исков в суд на 9 млн рублей. В Кстово: ООО "КДУК", просроченная задолженность 17,3 млн рублей, подано исков в суд на 0,04 млн рублей; ООО "АЛЬФА", просроченная задолженность 14,7 млн рублей, подано исков в суд на 8,9 млн рублей.
Подчеркивается, что 78 исполнителей коммунальных услуг с начала 2017 года не внесли ни одного платежа за электроэнергию на содержание общего имущества.
"Таким образом, деньги граждан в нарушение российского законодательства, которое предписывает перечислять деньги ресурсоснабжающим организациям не позднее рабочего дня после поступления платежа, до ПАО "ТНС энерго НН" не доходят, т.е. расходуются управляющими компаниями нецелевым образом", - говорится в пресс-релизе.
Как сообщили в ресурсоснабжающей организации, в случае неплатежей со стороны ДУКов существует риск отключения от электроэнергии мест общего пользования, в т.ч. лифтовых кабин, автопарковок с аварийным освещением, камер видеонаблюдения, лестничных площадок.
Напомним также, что "Газпром межрегионгаз НН" заявил о возможности срыва отопительного сезона в девяти районах из-за задолженности в более 120 млн рублей.
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