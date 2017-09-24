"Газпром межрегионгаз НН" заявил о возможности срыва отопительного сезона в девяти районах Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Газпром межрегионгаз Нижний Новгород" заявил о возможности срыва начала отопительного сезона в девяти муниципальных образованиях Нижегородской области из-за долгов за газ. Об этом сообщает пресс-служба компании-поставщика ресурсов 25 сентября 2017 года.

Компания распространила информацию о том, что задолженность теплоснабжающих организаций поставила под угрозу срыва начало отопительного сезона в Богородском, Володарском, Балахнинском, Ковернинском, Починковском и Уренском районах, а также в городских округах Семеновский, Навашинский и г.о. г.Чкаловск. По данным "Газпром межрегионгаз", сумма задолженности по данным муниципальным образованиям составляет более 120 млн рублей.

Согласно опубликованному компанией перечню предприятий-должников, в них входят: АО "НОКК" Богородск (с суммой задолженности 32,25 млн рублей), АО "НОКК" Семёнов (11,26 млн рублей), Володарский филиал ООО "УК "НОКК" (12,38 млн рублей), МУП "Малое Козино" Балахнинского района (14 млн рублей), МП "Жилкомсервис" г.о. Навашинский (10,04 млн рублей), ООО "Чкаловская теплоснабжающая компания" (11,07 млн рублей), МП ЖКХ "Сухоносовское" (10,21 млн рублей) и МП ЖКХ Ковернинское (8,17 млн рублей) в Ковернинском районе, ОАО "УК ЖКХ Починковского района" (9,79 млн рублей), МУП "Теплосети" Уренского района (3,9 млн рублей).

Как отмечается в пресс-релизе, особенно остро проблема задолженности за газоснабжение стоит в Чкаловске, где было установлено, что население не имеет задолженности за теплоэнергию. "Основным должником является завод АО "Полет", директором которого является глава местного самоуправления, и одновременно председатель совета депутатов городского округа Филипп Фарбер", - говорится в сообщении компании.



"В июне 2017 года Филипп Фарбер не исполнил требования прокурора об устранении нарушений законодательства при расчётах за потребленный энергоресурс, тем самым нарушил ст. 17.7 КоАП РФ. Несмотря на просьбы поставщика, администрация городского округа г. Чкаловск занимает позицию наблюдателя за происходящим и не принимает срочных мер для обеспечения теплом и горячим водоснабжением граждан данного муниципального образования. При таких обстоятельствах поставщик не имеет возможности снять ограничения поставки газа с указанного потребителя, что может привести к отсутствию отопления и горячего водоснабжения в двух образовательных учреждения и около двух тысяч потребителей, добросовестно оплачивающих коммунальные услуги", - заявляет компания.

Напомним, что 20 сентября теплоснабжающая организация "Т Плюс" пригрозила отключением горячего водоснабжения в семи детских образовательных учреждениях в г.Кстово из-за задолженности. 22 сентября кстовская администрация сообщила, что рассчитывает погасить долги по данным учреждениям до 30 сентября.

Как сообщалось ранее, АО "Нижегородская областная коммунальная компания" (НОКК) начала отопительный сезон в северных районах области 25 сентября.