Генпрокуратура РФ внесла представление Росавиации в связи с нарушениями "Вим-Авиа" Общество

Генеральная прокуратура РФ внесла представление руководителю Росавиации в связи с многочисленными нарушениями авиакомпанией ООО "Авиакомпания "Вим-Авиа" прав пассажиров и работников. Об этом сообщает пресс-служба ведомства 25 сентября 2017 года.

Прокуратурой установлено, что в пиковый летний сезон авиакомпания не имела в резерве достаточного количества воздушных судов, предусмотренного Федеральными авиационными правилами. Всего, по данным ведомства, с января по август 2017 года было выполнено 1020 рейсов с задержкой свыше двух часов (около 12% от общего количества), при этом 209 рейсов задержано более чем на шесть часов. В связи с этим генеральный директор авиакомпании был неоднократно привлечен к ответственности по ч.3 ст.14.1.2 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии).

При этом, как отмечает генпрокуратура, в сентябре 2017 года авиакомпанией вновь были допущены массовые задержки рейсов из Турции, Армении, Греции, а также на внутренних маршрутах, "в том числе из труднодоступных районов".

Также сообщается, что авиакомпанией систематически допускаются нарушения режима труда и отдыха членов экипажей воздушных судов. Кроме того, регулярно возникает задолженность по зарплате. В 2016 году с существенными задержками выплачена зарплата за июль, август и сентябрь. Задолженность в размере более 140 млн рублей была укрыта от органов статистики и погашена окончательно лишь в ноябре 2016 года. В первом квартале 2017 года вновь возникла задолженность по зарплате за март в размере, превышающем 30 млн рублей.

"Несмотря на поступление информации о системных нарушениях в деятельности авиакомпании из Приволжской транспортной прокуратуры, Межрегиональное территориальное управление воздушного транспорта центральных районов Росавиации уклонилось от оценки соответствия перевозчика сертификационным требованиям. В свою очередь, Федеральное агентство воздушного транспорта также не реализовало свои полномочия по обеспечению контроля за соблюдением федеральных авиационных правил", - отмечается в сообщении.

В связи с этим 18 сентября генеральная прокуратура РФ внесла руководителю Росавиции представление "Об устранении нарушений воздушного законодательства при осуществлении контроля за деятельностью авиаперевозчиков" с требованием дать оценку соответствия ООО "Авиакомпания "Вим-Авиа" сертификационным требованиям.