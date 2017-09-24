Выпуск платежных карт в Нижегородской области вырос на 7% в I полугодии 2017 года – до 5,2 млн штук Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Количество выпущенных в Нижегородской области платежных карт достигло 5,2 млн единиц в I полугодии 2017 года, что на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Волго-Вятского ГУ Банка России 25 сентября 2017 года.



"По данным на 1 июля 2017 года, средняя сумма операции с использованием платежной карты составляет 2,57 тысячи рублей. При этом средний чек покупки – порядка одной тысячи рублей, и по сравнению с прошлым годом сумма практически не изменилась", - говорится в сообщении.



По данным пресс-службы, сегодня семь из 10 операций по картам совершается безналичным способом, остальные – снятие наличных.



"Увеличению доли безналичных расчетов способствует как рост количества выданных карт, так и расширение сети инфраструктуры, в частности, электронных терминалов в магазинах. По состоянию на 1 июля 2017 года в Нижегородской области насчитывалось 38 тысяч таких устройств. Это на 19% больше, чем год назад", - говорится в сообщении.



В Нижнем Новгороде с сентября 2017 года платежными картами можно также оплатить проезд в наземном муниципальном транспорте и метрополитене. Речь идет о банковских картах, поддерживающих бесконтактную технологию оплаты, включая национальную карту "Мир".



Напомним, что почти 460 тысяч операций было проведено по карте "Мир" в Нижегородской области в августе 2017 года.