Промсвязьбанк
Ростелеком
Последние новости рубрики Общество
25 сентября 2017 17:00  [82] Глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко поручила увеличить число спецпунктов Госуслуг
25 сентября 2017 16:43  [65] Выпуск платежных карт в Нижегородской области вырос на 7% в I полугодии 2017 года – до 5,2 млн штук
25 сентября 2017 16:31  [74] Нижегородская администрация намерена провести общегородской субботник 13 октября
25 сентября 2017 15:46  [112] Генпрокуратура РФ внесла представление Росавиации в связи с нарушениями "Вим-Авиа"
25 сентября 2017 15:27  [95] Отопительный сезон стартовал в Дзержинске Нижегородской области 25 сентября
25 сентября 2017 15:21  [143] Нижегородские ДУКи задолжали за электроэнергию более 800 млн рублей по данным на 31 августа
25 сентября 2017 13:40  [216] Нижегородский дептранс затруднился назвать новый срок завершения ремонта первой очереди ул. Самаркандской
25 сентября 2017 13:14  [519] "Газпром межрегионгаз НН" заявил о возможности срыва отопительного сезона в девяти районах
25 сентября 2017 12:53  [137] Оштрафованный за нарушение закона об охране почв нижегородец отправлен на принудительные работы
25 сентября 2017 12:40  [369] Отопительный сезон стартовал в двух муниципалитетах на севере Нижегородской области
Общество

Выпуск платежных карт в Нижегородской области вырос на 7% в I полугодии 2017 года – до 5,2 млн штук

25 сентября 2017 16:43  [65] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Количество выпущенных в Нижегородской области платежных карт достигло 5,2 млн единиц в I полугодии 2017 года, что на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Волго-Вятского ГУ Банка России 25 сентября 2017 года.

"По данным на 1 июля 2017 года, средняя сумма операции с использованием платежной карты составляет 2,57 тысячи рублей. При этом средний чек покупки – порядка одной тысячи рублей, и по сравнению с прошлым годом сумма практически не изменилась", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, сегодня семь из 10 операций по картам совершается безналичным способом, остальные – снятие наличных.

"Увеличению доли безналичных расчетов способствует как рост количества выданных карт, так и расширение сети инфраструктуры, в частности, электронных терминалов в магазинах. По состоянию на 1 июля 2017 года в Нижегородской области насчитывалось 38 тысяч таких устройств. Это на 19% больше, чем год назад", - говорится в сообщении.

В Нижнем Новгороде с сентября 2017 года платежными картами можно также оплатить проезд в наземном муниципальном транспорте и метрополитене. Речь идет о банковских картах, поддерживающих бесконтактную технологию оплаты, включая национальную карту "Мир".

Напомним, что почти 460 тысяч операций было проведено по карте "Мир" в Нижегородской области в августе 2017 года.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph