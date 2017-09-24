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Общество

Заправка "ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт" открылась после реконструкции на пр. Гагарина в Нижнем Новгороде

25 сентября 2017 18:40  [61] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Заправка "ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт" (100% дочернее общество ПАО "ЛУКОЙЛ") открылась после реконструкции на пр. Гагарина, 121А в Нижнем Новгороде. Об этом пресс-служба компании сообщила 25 сентября 2017 года.

"Обновленная станция соответствует всем требованиям компании и мировым стандартам качества обслуживания клиентов", - говорится в сообщении.

Для быстрой и удобной заправки автомобилей на АЗС установлены шесть двусторонних топливораздаточных колонки с отпуском всех необходимых видов топлива "ЛУКОЙЛ", в том числе и инновационного продукта компании – ЭКТО-100.

Автозаправочная станция оснащена просторным торговым залом, где представлен широкий ассортимент продуктов питания и специализированных товаров, необходимых в дороге. Введены дополнительные услуги, в числе которых уютное кафе, где можно перекусить и угоститься бодрящим кофе.

На АЗС реализуется пилотный проект с кафе-пекарней "Бенье", поставляющей на станцию свежую выпечку собственного производства. Станция оборудована розетками в зоне кафе, с помощью которых можно зарядить мобильные устройства и другие гаджеты. Комнаты личной гигиены, подходящие в том числе и для людей с ограниченными возможностями, стали просторнее и оборудованы бесконтактной современной техникой.

В течение месяца на АЗС №5 действует акция "Добро пожаловать!": скидка для клиентов составляет 1 рубль с каждого литра топлива.

В рамках открытия АЗС состоялась рабочая встреча главы администрации Приокского района Виталия Ковалева и генерального директора ООО "ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт" Ильи Бородина. Они обсудили реализацию коммерческих и социальных проектов в Приокском районе. В частности, озеленение физкультурно-оздоровительного комплекса "Приокский", которое в год экологии профинансировало предприятие.

"Мы благодарны ЛУКОЙЛу за то, что компания занимаются не только продажей топлива, реконструкцией своих заправочных станций, но и участвует в социальной жизни нашего района. Благодаря нашей совместной работе в нескольких деревнях появятся новые социальные объекты, пешеходный тротуар, освещение", - отметил Ковалев.

СПРАВКА:
На территории Приокского района работает три АЗС "ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт", две из которых реконструированы в текущем году в соответствии с новейшим фирменным стилем компании.

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