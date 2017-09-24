Глава сельхозпредприятия в Арзамасе Нижегородской области подозревается в невыплате зарплаты работникам

Следственный комитет РФ
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Глава сельхозпредприятия в г. Арзамас Нижегородской области подозревается в невыплате зарплаты работникам. Об этом пресс-служба СУ СК по региону сообщила 25 сентября 2017 года.
По версии следствия, с января 2016 по февраль 2017 года руководитель предприятия, занимающегося сельскохозяйственными работами, в полном объеме не выплачивала заработную плату трем сотрудникам. Всего сумма задолженности превысила 150 тысяч рублей.
Уголовное дело в отношении руководителя возбуждено ч.2 ст.145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы).
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