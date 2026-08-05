Озвучены сроки восстановления каната Нижегородской канатной дороги Общество

Фото: Александр Воложанин

Канат воздушной переправы Нижний Новгород — Бор планируют восстановить в течение ближайшего месяца. После этого переправа сможет вновь принять пассажиров, но только после проверки Ростехнадзора и получения заключения о безопасности, сообщили НИА «Нижний Новгород» в ООО «Урбантех Сервис».

Напомним, несуще-тяговый канат был поврежден 5 июля из-за сильного ветра. Тогда несколько кабин зависли над Волгой. Внутри находились 16 человек, в том числе четверо детей. Всех пассажиров благополучно эвакуировали. После этого эксплуатировать канатную дорогу стало небезопасно.

Именно этот канат обеспечивает движение кабин по всей линии, поэтому без его восстановления запустить канатку невозможно.

После проверки Ростехнадзор выявил ряд нарушений. В частности, выяснилось, что персонал неправильно действовал при возникновении неисправностей в непогоду, а оценка эксплуатационных рисков была проведена не в полном объеме.

Сейчас специалисты уже определили способ восстановления каната. Одновременно они проверяют опоры, кабины, системы безопасности и другое оборудование.

После завершения работ канатная дорога пройдет обязательные статические и динамические испытания. Затем Ростехнадзор проведет собственную проверку. Только после этого станет известно, когда она снова начнет работать.

Крайний срок устранения нарушений установлен на май 2027 года. Однако если все замечания будут устранены раньше, компания сможет обратиться в ведомство за внеплановой проверкой и при положительном заключении открыть канатную дорогу до этого срока.