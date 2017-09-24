Пассажиры попавшего в ДТП автобуса в Краснодарском крае были нижегородскими паломниками Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Серкова

Пассажиры попавшего в ДТП автобуса в Краснодарском крае были нижегородскими паломниками. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе нижегородской епархии 26 сентября 2017 года.

По словам собеседника агентства, в автобусе, столкнувшемся с фурой на трассе М-4 "Дон" ночью 26 сентября, находились паломники из Нижегородской области. Согласно информации на сайте епархии, с 16 по 27 сентября паломнический центр проводил тур по святым местам в Абхазии и Сочи.

"В настоящее время решается вопрос, каким образом будет осуществляться переправка родственников пострадавших и погибших в ДТП в Краснодарский край. Вся подробная информация будет доступна по телефонам горячей линии МЧС", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, что в 01:20 на 1366 км трассы М-4 "Дон" в районе посёлка Молькино произошло ДТП с участием автобуса King Long, который следовал из Адлера в Нижний Новгород, и грузового автомобиля MAN. По данным МЧС, в автобусе находились 26 человек. В результате ДТП погибли шесть человек, пострадали 19 человек.

Для оказания психологической и информационной помощи родственникам пострадавших в ДТП открыт телефон "горячей линии": телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю - 8 (861) 268-64-40, телефон ГУ МЧС РФ по Нижегородской области - 8(831) 469-16-49.