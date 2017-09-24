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Политика

Владимир Путин наградил Валерия Шанцева орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени

26 сентября 2017 09:49  [524] Политика
Валерий Шанцев

Валерий Шанцев

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Владимир Путин наградил губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации 26 сентября 2017 года.

Глава региона награжден за большой вклад в социально-экономическое развитие области и многолетнюю добросовестную работу. 

Напомним, на прошлой неделе ряд СМИ сообщали о планируемой отставке нижегородского губернатора, однако тогда Валерий Шанцев подтверждать информацию не стал, сказав, что сколько он работает, столько его и "отправляют" в отставку.

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