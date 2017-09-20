"Когда соберусь в отставку, тогда скажу", - Валерий Шанцев Политика

Валерий Шанцев Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

"Когда соберусь в отставку, тогда скажу", - заявил журналистам губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев после вручения госнаград, комментируя в очередной раз появившуюся информацию о его отставке, 21 сентября 2017 года.

"Сколько я работаю, столько появляются сведения о моей отставке. Я продолжаю работать в обычном режиме, сегодня мой график расписан до 22:00", - добавил он.

СМИ также сообщают, что в администрации президента РФ информации о подписанном документе об отставке губернатора Нижегородской области нет.

Напомним, Валерий Шанцев возглавляет Нижегородскую область с 2005 года. 8 августа 2005 года депутаты Законодательного собрания проголосовали за наделение его губернаторскими полномочиями на пятилетний срок. До этого Шанцев являлся вице-мэром Москвы. Нижегородскую область ранее возглавлял Геннадий Ходырев.



В преддверии истечения первого срока, в июне 2010 года председатель высшего совета партии "Единая Россия", председатель Государственной Думы Борис Грызлов представил Президенту РФ Дмитрию Медведеву предложения "Единой России" по кандидатурам на пост нижегородского губернатора. Тогда были предложены кандидатуры Валерия Шанцева, вице-губернатора Владимира Иванова и главного федерального инспектора по Нижегородской области Александра Тюрина.



Вечером 9 июня Президент РФ внес на рассмотрение Заксобрания кандидатуру Валерия Шанцева. 17 июня большинством голосов данная кандидатура была утверждена. "За" проголосовали 42 депутата, "против" – четыре (из 46 присутствующих на заседании). Официально на второй губернаторский срок Валерий Шанцев вступил 8 августа 2010 года.



В 2012 году в России были возвращены выборы глав регионов. Однако был введен "муниципальный фильтр". Для выдвижения кандидат должен собрать не менее 7% нотариально заверенных подписей депутатов всех уровней минимум в двух третях муниципалитетов региона (по федеральному закону минимальная планка – 5%).



За год с небольшим до окончания полномочий, 30 мая 2014 года, Шанцев подал в отставку, чтобы принять участие в выборах в том же году. 14 сентября 2014 года Валерий Шанцев победил в губернаторских выборах, он набрал 86,93% голосов избирателей, председатель НРО "Справедливой России" Александр Бочкарев – 5,65%, остальные кандидаты набрали менее 3% голосов. Срок его полномочий истекает в 2019 году.