Промсвязьбанк
Ростелеком
Популярные комментарии за год
01 июня 2017 16:02  [5662] "Нижегородская администрация сообщила нам о получении новых маршрутных карт к вечеру 31 мая", - Дмитрий Савин
05 октября 2016 15:13  [4739] "Не исключаю, что Кириенко на новом посту вмешается в конфликт групп депутатов нижегородского Заксобрания", - Сергей Кочеров
02 ноября 2016 19:17  [4264] "Такое количество звезд, которые приедут на выставку в Нижний Новгород, в другом городе собрать было бы тяжело", - Сергей Казук
11 мая 2017 18:18  [3645] "Если мы не решим вопрос с бывшими работниками "Газпрома", нам нужно будет писать заявления и расходиться", - Роман Антонов
28 ноября 2016 17:53  [3562] "Рано или поздно назначение Казачковой выльется в конфликт", - Константин Барановский
22 февраля 2017 18:17  [3548] "Отмена празднования Масленицы на пл. Горького связана с простым неумением организовывать мероприятия", - Александр Сериков
16 января 2017 16:41  [3034] "Изменения по форме родительской платы за детсад коснутся примерно 20% детей в Нижнем Новгороде", - Ирина Тарасова
21 декабря 2016 16:26  [2664] "Я в разводе с марта 2015 года, квартиры в США принадлежат бывшей жене", - Иван Карнилин
10 сентября 2017 16:25  [2102] "Небольшая явка не означает нелегитимность выборов", - Александр Суханов
05 декабря 2016 17:17  [2059] "Главная городская елка будет на пл.Минина, а главные праздничные мероприятия – на пл.Горького", - Сергей Белов
Последние новости рубрики Политика
21 сентября 2017 11:43  [665] "Когда соберусь в отставку, тогда скажу", - Валерий Шанцев
20 сентября 2017 19:31  [393] Заседание городской Думы Нижнего Новгорода
20 сентября 2017 17:39  [194] Глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко рассчитывает на увеличение темпа работы КСП с приходом Ирины Семашко
20 сентября 2017 17:01  [361] Глава Нижнего Новгорода выступила за назначение конкурса по выбору директора департамента экономики
20 сентября 2017 15:57  [285] Прокуратура заявила о неполноте деклараций о доходах за 2016 год у 12 депутатов нижегородской Думы
20 сентября 2017 15:53  [437] Председатель нижегородской УИК предстанет перед судом за фальсификацию избирательных документов
20 сентября 2017 15:27  [418] Прокуратура внесла представление нижегородской Думе о незаконных выплатах депутатам и их помощникам
20 сентября 2017 14:28  [139] Спикер ЗС НО Евгений Лебедев провел встречу с послом Мальты в России Кармелом Бринкатом
20 сентября 2017 14:16  [298] Дума Нижнего Новгорода согласовала сокращение срока отпуска главы администрации города
20 сентября 2017 14:10  [221] Гордума одобрила кандидатуру Ирины Семашко на пост председателя КСП Нижнего Новгорода
Политика

"Когда соберусь в отставку, тогда скажу", - Валерий Шанцев

21 сентября 2017 11:43  [665] Политика
Валерий Шанцев

Валерий Шанцев

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

"Когда соберусь в отставку, тогда скажу", - заявил журналистам губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев после вручения госнаград, комментируя в очередной раз появившуюся информацию о его отставке, 21 сентября 2017 года.

"Сколько я работаю, столько появляются сведения о моей отставке. Я продолжаю работать в обычном режиме, сегодня мой график расписан до 22:00", - добавил он.

СМИ также сообщают, что в администрации президента РФ информации о подписанном документе об отставке губернатора Нижегородской области нет.

Напомним, Валерий Шанцев возглавляет Нижегородскую область с 2005 года. 8 августа 2005 года депутаты Законодательного собрания проголосовали за наделение его губернаторскими полномочиями на пятилетний срок. До этого Шанцев являлся вице-мэром Москвы. Нижегородскую область ранее возглавлял Геннадий Ходырев.

В преддверии истечения первого срока, в июне 2010 года председатель высшего совета партии "Единая Россия", председатель Государственной Думы Борис Грызлов представил Президенту РФ Дмитрию Медведеву предложения "Единой России" по кандидатурам на пост нижегородского губернатора. Тогда были предложены кандидатуры Валерия Шанцева, вице-губернатора Владимира Иванова и главного федерального инспектора по Нижегородской области Александра Тюрина.

Вечером 9 июня Президент РФ внес на рассмотрение Заксобрания кандидатуру Валерия Шанцева. 17 июня большинством голосов данная кандидатура была утверждена. "За" проголосовали 42 депутата, "против" – четыре (из 46 присутствующих на заседании). Официально на второй губернаторский срок Валерий Шанцев вступил 8 августа 2010 года.

В 2012 году в России были возвращены выборы глав регионов. Однако был введен "муниципальный фильтр". Для выдвижения кандидат должен собрать не менее 7% нотариально заверенных подписей депутатов всех уровней минимум в двух третях муниципалитетов региона (по федеральному закону минимальная планка – 5%).

За год с небольшим до окончания полномочий, 30 мая 2014 года, Шанцев подал в отставку, чтобы принять участие в выборах в том же году. 14 сентября 2014 года Валерий Шанцев победил в губернаторских выборах, он набрал 86,93% голосов избирателей, председатель НРО "Справедливой России" Александр Бочкарев – 5,65%, остальные кандидаты набрали менее 3% голосов. Срок его полномочий истекает в 2019 году.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Новости по теме
15 сентября 2014 08:03  [2087] Валерий Шанцев набрал 86,93% голосов избирателей по итогам обработки 100% бюллетеней на выборах губернатора Нижегородской области
30 мая 2014 14:26  [3212] Президент РФ Владимир Путин одобрил досрочную отставку и участие в выборах губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева
08 августа 2010 14:14  [4816] Валерий Шанцев 8 августа официально вступил в должность губернатора Нижегородской области
09 июня 2010 20:13  [4752] Президент РФ Дмитрий Медведев внес на рассмотрение Заксобрания Нижегородской области кандидатуру Валерия Шанцева для наделения полномочиями губернатора (видео ГТРК "Кремль")
04 июня 2010 15:53  [3005] Борис Грызлов представил Президенту РФ Дмитрию Медведеву предложения "Единой России" по кандидатурам на пост губернатора Нижегородской области
21 декабря 2009 16:48  [1906] Энергетики ОАО "МРСК Центра и Приволжья" проверили загрузку и надежность работы сетей
Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph