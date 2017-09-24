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Происшествия

Обвиняемый в покушении на убийство малолетнего подросток предстанет перед судом в Нижегородской области

26 сентября 2017 10:50  [92] Происшествия
Зал судебных заседаний

Зал судебных заседаний

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Обвиняемый в покушении на убийство малолетнего подросток предстанет перед судом в Нижегородской области. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону 26 сентября 2017 года.

Согласно информации, завершено расследование дела в отношении 15-летнего подростка по ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего).

По версии следствия, вечером 31 мая 2017 года два подростка во 2-м микрорайоне г. Кстово металлическими прутьями разбивали стеклянные бутылки. Решив поискать еще больше бутылок, они зашли в лесополосу. Там злоумышленник беспричинно избил металлическим прутом 13-летнего потерпевшего, после чего скрылся.

Заключением проведенной в ходе предварительного расследования судебно-медицинской экспертизы установлено, что 15-летний подросток страдает хроническим психическим расстройством, совершил противоправное деяние в состоянии невменяемости и нуждается в принудительном лечении. Он помещен в ГБУЗ НО "Нижегородская областная психоневрологическая больница № 1 им. П.П. Кащенко".

Сейчас уголовное дело с постановлением о применении принудительных мер медицинского характера направлено в суд.

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