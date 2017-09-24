ЗС НО приняло закон о возможности передачи госимущества в пользование религиозным организациям Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Законодательное собрание Нижегородской области приняло закон о возможности передачи госимущества в безвозмездное пользование религиозным организациям. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствующий на заседании регионального парламента, 26 сентября 2017 года.



Согласно законопроекту, так как одним из направлений деятельности религиозных организаций является оказание социальной поддержки незащищенным категориям граждан, осуществление воспитательной и просветительской деятельности, создание при религиозных организациях различных семейных центров, медицинских учреждений и другой деятельности, для этих целей им будет предоставляться в пользование необходимое госимущество.



В ходе обсуждения законопроекта заместитель председателя ЗС НО Владислав Егоров (фракция КПРФ) поинтересовался, почему документ не предусматривает предоставление госимущества в пользование иным организациям, осуществляющим подобную деятельность и не являющихся при этом религиозными. "Такой подход мне кажется странным. Почему только этот сектор выбран из широкого спектра общественных подвижников?", - сказал Егоров.



Министр инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области Екатерина Пивоварова подчеркнула, что в ходе работы над проектом закона были приняты поправки включить в перечень льготников также и образовательные организации, которые занимаются такой деятельностью. "Если вы считаете, что ещё какие-то организации имеют на это право, то должны быть какие-то инициативы", - сказала министр.



Председатель комитета по имуществу ЗС НО Андрей Тарасов (фракция "Единая Россия") отметил, что соответствующие поправки в закон можно будет вносить и после его принятия. Депутат Александр Шаронов (фракция "Единая Россия") также счел, что закон нужно принять, учитывая, что есть общая часть, с которой согласны все депутаты, а спорные вопросы обсудить позже.



Напомним, речь в данном законе идёт обо всех традиционных конфессиях.



Напомним также, что в мае 2017 года ЗС НО приняло закон о передаче имущества региона в бесплатное пользование медвузам.