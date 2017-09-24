ЗС НО одобрило увеличение прожиточного минимума для пенсионеров на 2018 год на 18 рублей Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Законодательное собрание Нижегородской области одобрило увеличение прожиточного минимума для пенсионеров на 2018 год на 18 рублей. Об этом корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствующий на заседании регионального парламента, 26 сентября 2017 года.



Установление этого показателя необходимо для определения доплат к пенсиям. Согласно документу, на следующий год прожиточный минимум для пенсионеров определен в размере 8100 рублей. Эта величина определена с учетом фактической величины прожиточного минимума за I полугодие 2017 года в размере 7581 рубль.



Как сообщалось ранее со ссылкой на главу Пенсионного фонда РФ Антона Дроздова, почти 100 млрд рублей в 2017 году получат регионы РФ для подъема размера пенсий до прожиточного минимума.



Напомним, прожиточный минимум для пенсионеров на 2017 год был установлен в размере 8082 рубля.