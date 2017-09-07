Почти 100 млрд рублей в 2017 году получат регионы РФ для подъема размера пенсий до прожиточного минимума Экономика

Почти 100 млрд рублей в 2017 году получат регионы РФ для подъема размера пенсий до прожиточного минимума. Об этом сообщает Прайм со ссылкой на главу Пенсионного фонда РФ Антона Дроздова.

По словам Дроздова, в 2017 году планируется, что размер пенсий в стране возрастет на 4,5%. При этом прогноз инфляции составляет лишь 3,7%.

Таким образом, по мнению главы Пенсионного фонда, в России будет зафиксирован рост пенсий в реальном выражении.

Средства из федерального бюджета поступят в 69 регионов РФ.

Ранее сообщалось, что прожиточный минимум для населения Нижегородской области вырос на 5% во II квартале 2017 года по сравнению с показателем за тот же период 2016 года. Средний показатель составил 9 335 рублей, в том числе для трудоспособного населения – 10 033 рублей (рост на 5,3%), для пенсионеров – 7 722 рублей (рост на 5,3%), для детей – 9 612 рублей (рост на 4,4%).