Промсвязьбанк
Ростелеком
Последние новости рубрики Экономика
08 сентября 2017 11:18  [54] Почти 100 млрд рублей в 2017 году получат регионы РФ для подъема размера пенсий до прожиточного минимума
07 сентября 2017 19:16  [178] Нижегородская администрация планирует установку 350 "умных" остановок к маю 2018 года
07 сентября 2017 19:11  [128] Заседание совета предпринимателей состоялось 7 сентября в Дзержинске
07 сентября 2017 18:54  [142] Нижегородская администрация планирует осенью 2017 года объявить конкурс на заключение концессии по капремонту вагонов метро
07 сентября 2017 18:39  [182] Группа "Акрон" вложит порядка 1 млрд рублей в строительство зернового комплекса в г. Лукоянове Нижегородской области
07 сентября 2017 16:57  [123] Муниципальный долг Нижнего Новгорода увеличился на 1,6% за август 2017 года
07 сентября 2017 16:10  [127] Нижегородская область получит от минпромторга РФ 25 автомобилей скорой помощи в 2017 году
07 сентября 2017 15:54  [168] Правительство РФ закупит для Нижегородской области 21 школьный автобус в 2017 году
07 сентября 2017 14:25  [160] Объем производства обрабатывающих предприятий Нижегородской области вырос почти на 6% в январе-июле 2017 года
07 сентября 2017 13:57  [242] Администрация Нижнего Новгорода исполнила годовой план по доходам в бюджет за I полугодие 2017 года на 49,6%
Экономика

Почти 100 млрд рублей в 2017 году получат регионы РФ для подъема размера пенсий до прожиточного минимума

08 сентября 2017 11:18  [54] Экономика

Почти 100 млрд рублей в 2017 году получат регионы РФ для подъема размера пенсий до прожиточного минимума. Об этом сообщает Прайм со ссылкой на главу Пенсионного фонда РФ Антона Дроздова.

По словам Дроздова, в 2017 году планируется, что размер пенсий в стране возрастет на 4,5%. При этом прогноз инфляции составляет лишь 3,7%.

Таким образом, по мнению главы Пенсионного фонда, в России будет зафиксирован рост пенсий в реальном выражении.

Средства из федерального бюджета поступят в 69 регионов РФ.

Ранее сообщалось, что прожиточный минимум для населения Нижегородской области вырос на 5% во II квартале 2017 года по сравнению с показателем за тот же период 2016 года. Средний показатель составил 9 335 рублей, в том числе для трудоспособного населения – 10 033 рублей (рост на 5,3%), для пенсионеров – 7 722 рублей (рост на 5,3%), для детей – 9 612 рублей (рост на 4,4%).

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Сормовские зори
Фонд Кондрашова
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph