Начавшееся 20 лет назад строительство гостиницы на пл.Театральной завершилось в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Пятизвездочный отель откроется в центре Нижнего Новгорода 27 сентября 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Официальное открытие отеля Sheraton Nizhny Novgorod Kremlin категории 5* начнется в 11:00, оно будет приурочено к Всемирному дню туризма.

Это будет первый в Нижнем Новгороде пятизвездочный отель, представляющий международный бренд. В гостиничном комплексе создано более 170 номеров.

Напомним, первым пятизвездочным отелем в Нижнем Новгороде стал "Парк-отель "Кулибин", он открылся в 2016 году. Инвестиции составили 800 млн рублей.

Как сообщалось ранее, техоткрытие отеля на пл. Театральной было запланировано инвестором на конец II квартала 2017 года, тогда планировалось, что он будет открыт под брэндом Marriott.

ООО "Весенние инвестиции" возобновило строительство пятизвездочного отеля на месте бывшей гостиницы "Москва" в феврале 2011 года. Тогда инвестор рассчитывал построить гостиницу за два года.

Изначально строительство началось в 1997 году. Однако во время строительства неожиданно обнаружилось древнее захоронение. Под руководством археолога Игоря Еремина были проведены раскопки. Строительство несколько раз запрещалось и вновь разрешалось, после чего все работы были прекращены на длительный срок. Но в результате раскопок собрана археологическая коллекция, состоящая примерно из 1000 предметов, залегавших в культурном слое 14 – 17 веков.