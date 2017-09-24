Нижегородский губернатор Валерий Шанцев ушел в отставку Политика

Валерий Шанцев Фото: НИА "Нижний Новгород"

Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев ушел в отставку. Об этом сообщается на сайте главы государства.



Соответствующий указ президент РФ Владимир Путин подписал 26 сентября 2017 года. Президент принял отставку Шанцева по собственному желанию. Напомним, на прошлой неделе ряд СМИ уже сообщали о планируемой отставке нижегородского губернатора, однако тогда Валерий Шанцев подтверждать информацию не стал, сказав, что сколько он работает, столько его и "отправляют" в отставку.



Валерий Шанцев возглавляет Нижегородскую область с 2005 года. 8 августа 2005 года депутаты Законодательного собрания проголосовали за наделение его губернаторскими полномочиями на пятилетний срок. До этого Шанцев являлся вице-мэром Москвы. Нижегородскую область ранее возглавлял Геннадий Ходырев.



В преддверии истечения первого срока, в июне 2010 года председатель высшего совета партии "Единая Россия", председатель Государственной Думы Борис Грызлов представил Президенту РФ Дмитрию Медведеву предложения "Единой России" по кандидатурам на пост нижегородского губернатора. Тогда были предложены кандидатуры Валерия Шанцева, вице-губернатора Владимира Иванова и главного федерального инспектора по Нижегородской области Александра Тюрина.



Вечером 9 июня Президент РФ внес на рассмотрение Заксобрания кандидатуру Валерия Шанцева. 17 июня большинством голосов данная кандидатура была утверждена. "За" проголосовали 42 депутата, "против" – четыре (из 46 присутствующих на заседании). Официально на второй губернаторский срок Валерий Шанцев ##375610##вступил 8 августа 2010 года.



В 2012 году в России были возвращены выборы глав регионов. Однако был введен "муниципальный фильтр". Для выдвижения кандидат должен собрать не менее 7% нотариально заверенных подписей депутатов всех уровней минимум в двух третях муниципалитетов региона (по федеральному закону минимальная планка – 5%).



За год с небольшим до окончания полномочий, 30 мая 2014 года, Шанцев подал в отставку, чтобы принять участие в выборах в том же году. 14 сентября 2014 года Валерий Шанцев победил в губернаторских выборах, он набрал 86,93% голосов избирателей, председатель НРО "Справедливой России" Александр Бочкарев – 5,65%, остальные кандидаты набрали менее 3% голосов. Срок его полномочий истекает в 2019 году.