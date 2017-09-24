Первый замминистра промышленности РФ Глеб Никитин назначен врио губернатора Нижегородской области Политика

Глеб Никитин Фото: Министерство промышленности РФ

Первый замминистра промышленности и торговли РФ Глеб Никитин назначен врио губернатора Нижегородской области. Об этом сообщается на сайте главы государства.



Соответствующий указ президент РФ подписал 26 сентября 2017 года. Напомним, сегодня губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев ушел в отставку по собственному желанию.



СПРАВКА:

Глеб Сергеевич Никитин родился 24 августа 1977 года в г. Ленинграде. Окончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов и Санкт-Петербургский государственный университет (специальность "Юриспруденция").



1999–2004 гг занимал должности ведущего специалиста, начальника отдела, начальника управления распоряжения государственной собственностью КУГИ г. Санкт-Петербурга



В 2004 году был назначен начальником управления имущества организаций коммерческого сектора Федерального агентства по управлению федеральным имуществом (Росимущество), в 2007 – заместителем руководителя Росимущества, в 2011 году – и.о. руководителя.



В 2012 году назначен заместителем министра промышленности и торговли РФ, в 2013 году – первым замминистра.



Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, Почетной грамотой Правительства РФ, "Орденом Почета"



Женат, воспитывает двоих детей.