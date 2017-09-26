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Общество

Около 550 человек было задействовано в учениях по обезвреживанию террористов в нижегородском аэропорту

26 сентября 2017 19:00  [65] Общество
Международный аэропорт Нижний Новгород (Стригино)

Международный аэропорт Нижний Новгород (Стригино)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Около 550 человек и свыше 20 единиц техники было задействовано в учениях по обезвреживанию террористов в нижегородском аэропорту "Стригино". Об этом пресс-служба управления ФСБ России по региону сообщила 26 сентября 2017 года.

Согласно легенде учений, в 8:30 26 сентября группа террористов численностью четыре-пять человек, имеющих при себе взрывные устройства и огнестрельное оружие, проникла в здание нового терминала аэропорта и захватила заложников. Численность заложников около 40 человек. Террористы, позиционирующие себя как представители ИГИЛ (запрещенной в РФ террористической организации), выдвинули политические требования.

В рамках учений был введен режим контртеррористической операции в границах Автозаводского, Ленинского и Канавинского районов.

В учениях были задействованы сотрудники оперативного штаба, подразделений УФСБ России по Нижегородской области, УССИ ФСО России в ПФО, ГУ МВД России региона, управления федеральной службы войск национальной гвардии, ГУ МЧС России, управления на транспорте МВД России по ПФО, Нижегородского центра медицины катастроф, ГУФСИН России, правительства Нижегородской области, аэропорта.

"Помимо запланированных мероприятий в ходе учения отрабатывались внезапные вводные. В результате проведенного оперативно-боевого мероприятия все террористы нейтрализованы, заложники освобождены", - пояснила пресс-служба.

Согласно информации, в результате учений все поставленные цели были достигнуты. Действия функциональных групп оперативной группировки и руководителей силовых структур оцениваются положительно.

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