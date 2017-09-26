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Происшествия

Ремонт на ул.Варварской в Нижнем Новгороде из-за прорыва теплотрассы продолжается по данным на утро 27 сентября

27 сентября 2017 10:24  [111] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Серкова

Ремонтные работы по прорыву теплотрассы на ул.Варварской в Нижнем Новгороде продолжаются по данным на утро 27 сентября. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород" с места проведения работ.

По данным на 09:00, ОАО "Теплоэнерго" продолжает ремонтные работы на ул. Варварской напротив здания Центра международной торговли. Работы ведутся на трёх участках, на одном из которых завершается укладка асфальта.

Движение транспорта на данном участке затруднено, полоса движения в сторону пл. Свободы от пл. Минина и Пожарского – перекрыта.

Напомним, что повреждение подающего трубопровода диаметром 400 мм на ул. Варварской произошло утром 26 сентября. Как сообщали в пресс-службе "Теплоэнерго", ремонтные работы должны были быть завершены до вечера того же дня.

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