"Теплоэнерго" планирует завершить ремонт на ул. Варварской в Нижнем Новгороде до конца дня 26 сентября

ОАО "Теплоэнерго" планирует завершить ремонтные работы на ул. Варварской в Нижнем Новгороде до конца дня 26 сентября 2017 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе компании.
По данным "Теплоэнерго", в 07:40 на ул. Варварской в районе дома №14 произошло повреждение подающего трубопровода диаметром 400 мм. "Повреждение квалифицируется как технологический отказ, ремонтные работы на тепловой сети должны быть завершены в течение восьми часов. После устранения повреждения благоустройство будет восстановлено в течение шести часов", - сообщили в компании.
Согласно информации, в настоящее время на месте повреждения ведутся земляные работы. Для проведения аварийно-восстановительных работ задействовано две бригады аварийно-ремонтной службы и семь единиц спецтехники (аварийно-ремонтные технические комплексы, экскаватор, два самосвала, водооткачивающая техника). В связи с проведением работ частично ограничено движение по ул. Варварской.
Причина и характер повреждения будут определены после вскрытия трассы.
Как сообщили в пресс-службе ресурсоснабжающей организации, повреждение не оказывает влияния на процесс пуска тепла в Нижнем Новгороде. К поврежденному участку сети не подключено ни одного социального учреждения. Ограничением по горячей воде затронуто два жилых дома.
Напомним, что 26 сентября в Нижнем Новгороде стартовал отопительный сезон.
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