"Автолигатранс-НН" выиграл конкурс на маршруты №№74,82,91 в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

ООО "Автолигатранс-НН" выиграло конкурс на маршруты №№74,82,91 в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает управление по работе со СМИ горадминистрации 27 сентября 2017 года.

В одном лоте были разыграны три маршрута: №74 "Улица Долгополова - микрорайон Верхние Печеры", №82 "Автовокзал Щербинки - улица Усилова", №91 "Поселок Черепичный - улица Долгополова". На каждый из них победитель, согласно конкурсной документации, будет обязан выставить по 15 единиц подвижного состава.

"Всего на конкурс было подано пять заявок, одна из которых была отозвана. После вскрытия конвертов, комиссией среди четырех кандидатов был определен победитель. Им стало ООО "Автолигатранс-НН", - говорится в сообщении.

В соответствии с законодательством, победитель обязан вывести подвижной состав в полном объеме в течение 60 суток с даты подведения итогов конкурса (25 сентября). При этом одновременно с открытием новых маршрутов и выходом на них новых автобусов будут упразднены старые: Т-2, Т-51 и Т-62.

Напомним, фактически это четвертый конкурс, итоги конкурса, объявленного третьим (маршруты №№14, 39, 63, 71, 79, 89 и 92), планируется подвести 5 октября.

Первые два конкурса по маршрутам №№75, 34, 81, 44, 13, 88 и №№49, 29, 86 выиграли ООО "Мещеряков и К" и ООО "Автопарк НН" соответственно.

В то же время, как сообщается на сайте горадминистрации, 25 сентября вновь был объявлен пятый конкурс (на маршруты №55 "ЗКПД-4 – Автовокзал "Щербинки", №93 "Агрокомбинат "Горьковский" – Микрорайон Верхние Печеры", №94 "ЗКПД-4 – Микрорайон Кузнечиха-2"). Изначально его объявили в конце августа, но затем отменили из-за ошибки в технической документации.

Как сообщалось ранее, в департаменте транспорта и связи с 5 июля 2017 года начала работу единая справочная служба по вопросам работы общественного транспорта: (831) 430-40-40, с 8:00 до 20:00

СПРАВКА:

ООО "Автолигатранс-НН" зарегистрировано в апреле 2017 года, уставный капитал – 10 тысяч рублей. Основной вид деятельности - деятельность автобусного транспорта по регулярным внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам. Гендиректор и единственный учредитель Александр Сергеевич Емелин.