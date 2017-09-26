Обвиняемый в блокировании автобуса с детьми в Нижнем Новгороде водитель BMW предстанет перед судом Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Водитель автомобиля BMW, обвиняемый в блокировании автобуса с детьми в Нижнем Новгороде, предстанет перед судом. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области 27 сентября 2017 года.



Согласно материалам уголовного дела, водитель BMW весной 2017 года, двигаясь по ул. Б. Покровской и далее по ул. Максима Горького умышленно, из хулиганских побуждений, подъехал задней частью своего автомобиля вплотную к автобусу, перевозящему детей, не давая ему объехать и вынуждая двигаться задним ходом, создавая тем самым угрозу жизни и здоровью пассажиров.



В сентябре 31-летнему водителю было предъявлено обвинение. Дело было возбуждено по ст.267.1 УК РФ (действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств).



В сообщении говорится, что обвиняемым было заявлено ходатайство о прекращении этого уголовного дела. Но мировой судья 22 сентября 2017 года отказал в удовлетворении ходатайства.



Рассмотрение дела в Нижегородском районном суде назначено на 29 сентября 2017 года. По делу числится один потерпевший и около 40 свидетелей.