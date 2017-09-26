Шестнадцать свиней уничтожены в Семёновском г.о. Нижегородской области из-за карантина по АЧС Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Карантин по африканской чуме свиней (АЧС) введён на территории городского округа Семёновский в Нижегородской области. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл 27 сентября 2017 года.

Согласно информации, 22 и 25 сентября вирус АЧС был выявлен у трёх павших кабанов, обнаруженных в лесных массивах на территории городского округа: 900 м от д. Починок Крутых, 3 км от д. Зарубино, 1100 м от д. Перелаз.

На территории г.о. Семеновский введён карантин. Срок его окончания пока не указывается.

По данным на 25 сентября в первой угрожаемой зоне изъято 16 голов свиней. "Свиньи убиты бескровным методом и отправлены на сжигание", - отмечается в сообщении.

Напомним, что на территории Нижегородской области последняя вспышка африканской чумы свиней зарегистрирована в 2017 году в Богородском, Павловском и Ковернинском районах, а также в г.о. Семеновский.