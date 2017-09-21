Вспышки АЧС зарегистрированы в Ковернинском районе и г.о. Семёновский Нижегородской области 21 сентября Общество

Вспышки африканской чумы свиней зарегистрированы в Ковернинском районе и г.о.Семёновский Нижегородской области 21 сентября 2017 года. Об этом сообщает региональное управление Россельхознадзора.

Согласно информации, 21 сентября по результатам лабораторных исследований был зарегистрирован вирус АЧС у четырех павших кабанов: одного в 102-м квартале Ковернинского лесничества и трех – в 33-ем квартале Семеновского лесхоза. По данным ведомства, на текущий всего в регионе момент зафиксировано шесть инфицированных животных.

Также по результатом анализов материала, отобранного на территории охотхозяйства "Природа" Семеновского г.о., геном ДНК вируса АЧС выявлен в восьми образцах. "Это свидетельствует о формировании стойкого природного очага в дикой природе", - отмечается в сообщении ведомства.

Как сообщает Россельхознадзор, было принято решение об организации мониторинга охотхозяйств с целью выявления трупов диких кабанов, а также о снижении численности кабана на территории области с целью разрыва эпизоотической цепи.

Как сообщалось ранее, с 19 сентября карантин по АЧС введён на территории Богородского лесничества в связи с обнаружением вируса у четырёх мёртвых кабанов.

Напомним, что в начале августа 2017 года вспышка АЧС была локализована в Вачском районе . Очаг вируса был обнаружен в деревне Поповка. В личном подсобном хозяйстве пала одна свинья, ещё несколько животных заболели.

Напомним также, что 11 июля в Володарском районе был зарегистрирован массовый падёж свиней на территории личного подсобного хозяйства. Зараженное поголовье свиней было уничтожено. В угрожаемую зону, в том числе, попало ОАО "Ильиногорское".